Aksaray'da amatör maç sonrası futbolcular kavga etti
16 Aralık 2018, Pazar
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Aksaray'da amatör maç sonrası futbolcular kavga etti

Aksaray'da amatör maç sonrası futbolcular kavga etti

5'inci Grup'ta ile Medcem Silifkespor Belediyespor arasında oynanan maçın sonunda futbolcular kavga etti.

'in 13'üncü haftasında 30 puanla lider olan ile 29 puanla 2'nci sırada yer alan Belediyespor karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadı'nda oynanan maç, Aksaray Belediyespor'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı. 0-0 berabere biten maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncular, Aksaray Belediyespor futbolcularına saldırdı. Çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

  1. 16.12.2018 18:34
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