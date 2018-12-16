Aksaray'da amatör maç sonrası futbolcular kavga etti
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta Aksaray Belediyespor ile Medcem Silifkespor Belediyespor arasında oynanan maçın sonunda futbolcular kavga etti.
Bölgesel Amatör Lig'in 13'üncü haftasında 30 puanla lider olan Aksaray Belediyespor ile 29 puanla 2'nci sırada yer alan Medcem Silifke Belediyespor karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadı'nda oynanan maç, Aksaray Belediyespor'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı. 0-0 berabere biten maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncular, Aksaray Belediyespor futbolcularına saldırdı. Çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.
- 16.12.2018 18:34
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Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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