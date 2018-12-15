THY’den dev atak – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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’den dev atak

THY’den dev atak

, ’ye sponsor oluyor.

DAHA önce , M. United, B. Dortmund gibi dünyaca ünlü takımlarla sponsorluk anlaşmalarına imza atan , 'nin de ulaşım sponsoru olacak. İki tarafın el sıkıştığı anlaşmanın kısa sürede duyurulacağı öğrenildi. İngiliz devini yurtdışı maçlarına taşıyacak 'nin reklamlarının da Stamford Bridge'de gösterileceği ifade edildi.
  1. 15.12.2018
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