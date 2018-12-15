Real Madrid'in rakibi belli oldu!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'in rakibi belli oldu!

Real Madrid'in rakibi belli oldu!

2018 Kulüpler ikinci turunda Guadalajara'yı 3-2 yenen , yarı finalde 'in rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. Kulüpler 'nın ikinci tur mücadelesinde, Japonya ekibi ile Meksika temsilcisi Guadalajara karşılaştı.

El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Guadalajara, 3. dakikada Angel Zaldivar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kashima Antlers, 49. dakikada Ryota Nagaki, 69. dakikada penaltıdan Serginho ve 84. dakika Hiroki Abe'nin ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti. Guadalajara, 90+4'üncü dakikada Kashima Antlersli Leo Silva'nın kendi kalesine attığı golüyle umutlanmasına rağmen Japonya ekibi, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Kashima Antlers, böylece 19 Aralık'taki yarı final turunda İspanya temsilcisi 'in rakibi oldu. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent 'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

  1. 15.12.2018 19:28
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