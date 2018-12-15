PFDK’dan 9 menajere ihtar cezası – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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’dan 9 menajere ihtar cezası

<a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’dan 9 menajere ihtar cezası

Profesyonel Futbol , talimatlara uymayan 23 menajerden 9’una ihtar cezası verdi.

, sevk edilen menajerlerin cezasını açıkladı. , 'ye tescilli 23 menajerin talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle, futbol menajerleri ile çalışma talimatı uyarınca gerçekleştirilen sevkleri görüştü. Kurul, Burak Puhaloğlu, Cenk Melih Yazıcı, Ersin Güreler, Hamdi Can Çöl, Mazlum Ali Bilecan, Ogün Erdem, Orhun Poularizadeh, Sezer Bravo ve Tan Kesler'e uyarı cezası verdi. Sevk edilen diğer 14 menajer hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.
  1. 15.12.2018
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