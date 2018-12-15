Mohamed Sissoko: “Türkiye’den teklif aldım ama...”
Malili yıldız futbolcu Mohamed Sissoko, geçmişte Türkiye'den teklif aldığı belirterek, "Telifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transferler olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı” ifadelerini kullandı.
"Kesinlikle transfer ile ilgili gelmedim"
Davetin kesinlikle transfer ile ilgili olmadığını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, "Sadece İstanbulspor'un davetini kabul ettim. Hakkı Sarıalioğlu'na misafir ettiği için teşekkür ederim" diye konuştu.
"Geçmişte teklif aldım"
Geçmişte Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Sissoko, "Geçmişte ister istemez Türkiye'den teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transferler olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları görünüyor"
Son olarak Türkiye'deki futbolu takip ettiğini aktaran Malili futbolcu, "Çünkü çok sayıda Fransız ve Afrika kökenli futbolcular var. Türkiye ligi çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de çok özel bir potansiyel var. Büyük liglerle rekabet olacak şekilde. Biraz zaman alacak gibi görünüyor. Büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları gibi görünüyor" dedi.
Öte yandan Eskişehirspor'da oynayan Ibrahim Sissoko ile Akhisarspor'da futbol hayatını sürdüren Abdoul Sissoko, Mohamed Sissoko'nun kardeşleri.
- 15.12.2018 11:24
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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