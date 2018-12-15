Milan’a son uyarı – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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’a son uyarı

Milan’a son uyarı

kurallarını ihlal eden İtalyan devi, 12 milyon euro para cezası ve ileriye dönük ihtar aldı.

, 'a kurallarına uymadığı için ceza kesti. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, İtalyan devine 12 milyon avro para cezası verdiği ve tutarın bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği açıklandı. UEFA, 2021'e kadar bütçe denkliğinin karşılanmaması halinde ise, kırmızı-siyahlı ekibi 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarından men edeceğini ifade etti. UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası (CAS) daha sonra kararı kaldırmıştı.
  1. 15.12.2018
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