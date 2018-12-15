Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'ın 2 golü 3 puan getirdi

Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi

Bundesliga ekiplerinden 'ta forma giyen milli oyuncu , 'a attığı 2 golle takımına 3 puan kazandırdı.

Almanya 1'inci Lig'in (Bundesliga) 15'inci hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk etti. Karşılaşma, 'ın attığı iki golle Düsseldorf'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan, 55'inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79'uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir diğer milli oyuncu ise, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 70'inci dakikada yerini, Oliver Fink'e bıraktı.

  1. 15.12.2018 20:15
  2. Güncelleme: 15.12.2018 20:30
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