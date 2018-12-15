Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi
Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, SC Freiburg'a attığı 2 golle takımına 3 puan kazandırdı.
Almanya 1'inci Lig'in (Bundesliga) 15'inci hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında SC Freiburg'u konuk etti. Karşılaşma, Kaan Ayhan'ın attığı iki golle Düsseldorf'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan, 55'inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79'uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir diğer milli oyuncu Kenan Karaman ise, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 70'inci dakikada yerini, Oliver Fink'e bıraktı.
- 15.12.2018 20:15
- Güncelleme: 15.12.2018 20:30
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puan getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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