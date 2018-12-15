Herkes için Spor’dan Supradyn’le işbirliği – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

için Spor’dan Supradyn’le işbirliği

<a href="/index/herkes?id=d69e4da4-8b5a-4f32-b646-1c1d5f25bf0f" class="" rel="tag">Herkes</a> için Spor’dan Supradyn’le işbirliği

için Başkanı Yasin Bölükbaşı ve Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay önderliklerinde kurumlar arası işbirliği yapıldı. Anlaşmaya göre; normal beslenmeyi destekleme amacıyla kullanılan Supradyn Energy ve için , ile şehir meydanlarında kurulacak oyun parkurlarında etkinlikler düzenleyecek.

'HAREKET EDELİM'
İşbirliğiyle ilgili konuşan Yasin Bölükbaşı, toplumun yaşam kalitesini yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi. Bölükbaşı, "İnsanları daha fazla hareket ettirme eğilimi gösterirsek, sağlıklı bir topluma doğru ilerleyeceğiz. Yaptığımız işlere Supradyn Energy gibi destekçilerin olması önemli" ifadelerini kullandı.

  1. 15.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

için Spor’dan Supradyn’le işbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN