Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ve Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay önderliklerinde kurumlar arası işbirliği yapıldı. Anlaşmaya göre; normal beslenmeyi destekleme amacıyla kullanılan Supradyn Energy ve Herkes için Spor Federasyonu, AVM ile şehir meydanlarında kurulacak oyun parkurlarında etkinlikler düzenleyecek.

'HAREKET EDELİM'

İşbirliğiyle ilgili konuşan Yasin Bölükbaşı, toplumun yaşam kalitesini yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi. Bölükbaşı, "İnsanları daha fazla hareket ettirme eğilimi gösterirsek, sağlıklı bir topluma doğru ilerleyeceğiz. Yaptığımız işlere Supradyn Energy gibi destekçilerin olması önemli" ifadelerini kullandı.