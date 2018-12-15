Herkes için Spor’dan Supradyn’le işbirliği
Herkes için Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı ve Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay önderliklerinde kurumlar arası işbirliği yapıldı. Anlaşmaya göre; normal beslenmeyi destekleme amacıyla kullanılan Supradyn Energy ve Herkes için Spor Federasyonu, AVM ile şehir meydanlarında kurulacak oyun parkurlarında etkinlikler düzenleyecek.
'HAREKET EDELİM'
İşbirliğiyle ilgili konuşan Yasin Bölükbaşı, toplumun yaşam kalitesini yukarılara çıkarmak istediklerini söyledi. Bölükbaşı, "İnsanları daha fazla hareket ettirme eğilimi gösterirsek, sağlıklı bir topluma doğru ilerleyeceğiz. Yaptığımız işlere Supradyn Energy gibi destekçilerin olması önemli" ifadelerini kullandı.
- 15.12.2018
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Herkes için Spor’dan Supradyn’le işbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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