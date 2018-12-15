Galatasaray deplasmanda mağlup!
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata
İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)
Galatasaray: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, Emin Gök, Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)
Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23
Süre: 137 dakika (29, 35, 40, 33)
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
- 15.12.2018 20:19
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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