Galatasaray deplasmanda mağlup!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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deplasmanda mağlup!

<a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a> deplasmanda mağlup!

'nin 11. hafta maçında , 'ı 3-1 yendi.

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata

: Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Tunç Ayhan, Mehmet Hacıoğlu)

: Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, , Doğukan Ulu (, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Özgür Türkmen, , Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-23

Süre: 137 dakika (29, 35, 40, 33)

'nin 11. hafta maçında , 'ı 3-1 yendi.

  1. 15.12.2018 20:19
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