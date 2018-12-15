Ahmet Yavuz'dan 'geçmiş olsun' mesajı
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Ahmet Yavuz'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Teknik Direktörü , Nazilli Taraftar Derneği'nde geçtiğimiz günlerde çıkan yangına yaralanan ' taraftar grubu liderleri için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından teknik patron 'un imasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi, "Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneği'nde çıkan yangında aralarında taraftar grubumuzun liderlerinden , , ile kardeşlerimizin yaralandığı haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlanan İbrahim Tuncel ve Ali Çuvak kardeşlerime, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ekrem Koyuncu ve Mehmet Erdemir kardeşlerime büyük geçmiş olsun dileklerimi iletir Rabbim'den Acil şifalar dilerim. Tez zamanda kendilerini aramızda görmek dileğiyle, Camiasına, Alem Gençlik taraftar grubumuzun üyelerine ve kardeşlerimizin ailelerine büyük geçmiş olsun."

  1. 15.12.2018 19:45
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