Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi
Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors, teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Arjantin 1. Futbol Ligi ekiplerinden Boca Juniors, teknik direktör Guillermo Barros Schelotto ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün başkanı Daniel Angelici ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Arjantinli teknik adam, "Yönetime, oyunculara ve taraftarlara, beni 3 sezon boyunca destekledikleri için teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular. Boca Juniors'taki görevimden ayrılmam, iki taraf için de en doğru seçenek oldu." ifadelerini kullandı.
Geçen hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan Libertadores Kupası finali rövanşında, ezeli rakibi River Plate'e uzatmalarda 3-1 yenilen Boca Juniors, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.
Boca Juniors'ta 1997-2007 sezonları arasında futbolcu olarak görev alan Schelotto, bu dönemde 4 Libertadores, 2 Güney Amerika Kupası kaldırırken, 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2016'dan bu yana takımın teknik direktörlüğünü üstlenen 45 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte ise iki kez lig şampiyonluğun ulaştı.
- 14.12.2018 23:32
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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