Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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'ta Schelotto dönemi sona erdi

Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona erdi

Arjantin 1. ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Arjantin 1. ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün başkanı Daniel Angelici ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Arjantinli teknik adam, "Yönetime, oyunculara ve taraftarlara, beni 3 sezon boyunca destekledikleri için teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldular. Boca Juniors'taki görevimden ayrılmam, iki taraf için de en doğru seçenek oldu." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 'nın başkenti Madrid'de oynanan Libertadores Kupası finali rövanşında, ezeli rakibi 'e uzatmalarda 3-1 yenilen Boca Juniors, turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

Boca Juniors'ta 1997-2007 sezonları arasında futbolcu olarak görev alan Schelotto, bu dönemde 4 Libertadores, 2 Kupası kaldırırken, 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2016'dan bu yana takımın teknik direktörlüğünü üstlenen 45 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte ise iki kez lig şampiyonluğun ulaştı.

  1. 14.12.2018 23:32
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