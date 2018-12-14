Arjen Robben sezonun ilk yarısını kapattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Hollandalı futbolcu Arjen Robben, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı.
Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, bugün düzenlediği basın toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek, "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var. Devre arası ona iyi gelecek." diye konuştu.
Kovac, 34 yaşındaki Robben'in Katar'da yapılacak devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.
- 14.12.2018 17:18
- Güncelleme: 14.12.2018 17:48
-
Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
-
Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
-
Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Arjen Robben sezonun ilk yarısını kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.