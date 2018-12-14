Arjen Robben sezonun ilk yarısını kapattı
14 Aralık 2018, Cuma
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sezonun ilk yarısını kapattı

Arjen Robben sezonun ilk yarısını kapattı

(Bundesliga) takımlarından 'in Hollandalı futbolcu , sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı.

Teknik Direktörü Niko Kovac, bugün düzenlediği basın toplantısında Robben'in bacağındaki kas ağrılarından şikayet ettiğini belirterek, "Robben, bu yarı sonuna kadar forma giyemeyecek. Başka bir şey olma riski de var. Devre arası ona iyi gelecek." diye konuştu.

Kovac, 34 yaşındaki Robben'in 'da yapılacak devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

  1. 14.12.2018 17:18
  2. Güncelleme: 14.12.2018 17:48
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