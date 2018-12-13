Riva’da UEFA zirvesi – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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’da zirvesi

Riva’da UEFA zirvesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili 'nın başkanlığını yaptığı UEFA Medya Komitesi'nin olağan toplantısı dün 'daki tesislerde yapıldı. Toplantıda Avrupa futbolundaki medya konuları, yapılan son çalışmalar ve UEFA ile medya ilişkileri ele alındı.
  1. 13.12.2018
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