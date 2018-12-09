MLS'de şampiyon Atlanta United – Fotomaç – 09 Aralık 2018
09 Aralık 2018, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de şampiyon

MLS'de şampiyon Atlanta United

, final maçında 'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () şampiyon oldu.

Lig şampiyonunun belirlendiği 2018 Kupası final maçı, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadı'nda ile arasında oynandı.

Portland Timbers'ı 39. dakikada Josef Martinez ve 54. dakikada Franco Escobar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup eden Atlanta United, şampiyonluğa ulaştı.

Bir dönem ekibi ve 'nı da çalıştıran Arjantinli teknik direktörlüğündeki Atlanta United, tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Galaxy, 1996'dan beri oynanan MLS'de 5 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunuyor.

  1. 9.12.2018 11:56
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MLS'de şampiyon Atlanta United haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN