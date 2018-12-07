Ver 45'i al Cengiz!
07 Aralık 2018, Cuma
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Ver 45'i al Cengiz!

Ver 45'i al Cengiz!

Çizme’de harikalar yaratan için son olarak Tottenham 30 milyon euro verdi. Sportif direktör Monchi, 45 milyon euro istedi.

Roma iki sezon önce 15 milyon euro'ya ettiği 'den 3 katını kazanabilir. İtalyan ekibini attığı müthiş gollerle sırtlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun her geçen gün talipli sayısı artıyor. , , ve B. Münih ile adı geçen Cengiz için Tottenham'ın 30 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Ada basınının haberlerine göre; milli futbolcu için gelen 30 milyon euro'luk öneri reddedildi. Transfer pazarlığını Cengiz'i Roma'ya kazandıran sportif direktör Monchi ile yapan Tottenham yetkililerinin, "45 milyon euro getirirseniz Cengiz'i bırakabiliriz" cevabını aldığı ifade edildi. Cengiz'in 'da mutlu olduğu ve kulüpten ayrılma konusunda ısrarcı olmayacağı ifade ediliyor. Fakat milli futbolcunun 'de oynamaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında yer alıyor.
  1. 7.12.2018
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