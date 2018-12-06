Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Trabzonsor'un maçına Mete Kalkavan atandı. Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Mete Kalkavan’ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir." ifadelerini kullandı.
Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ı atamıştır. Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur!
Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan'ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz.
Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır. Saygılarımızla...
- 6.12.2018 15:50
- Güncelleme: 6.12.2018 16:41
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Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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