Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!
06 Aralık 2018, Perşembe
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'dan flaş açıklaması!

Trabzonspor'dan flaş Mete Kalkavan açıklaması!

'in 15. haftasında sahasında 'u ağırlayacak Trabzonsor'un maçına atandı. , resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Mete Kalkavan’ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir." ifadelerini kullandı.

İşte 'un yaptığı açıklama:

, hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız maçına 'ı atamıştır. Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur!

Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan'ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz.

mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır. Saygılarımızla...

  1. 6.12.2018 15:50
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:41
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