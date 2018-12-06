PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 36 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERTUĞRUL SAĞLAM'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü HÜSEYİN ÇİMŞİR'in, 01.12.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübünün, 30.11.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ B.C.D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407,408,409, SPOR TOTO KUZEY ALT 105,106,107,108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, sporcularının ve antrenörünün müsabaka öncesi röportaja ve müsabaka sonrası flaş röportaja katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, basın toplantısına antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 30.11.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C ve KAPALI A-A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 03.12.2018 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü hakkında, 02.12.2018 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- PENDİKSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 02.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - BODRUM BLD. BODRUMSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ANKARA DEMİRSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR - EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan MANİSASPOR - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü başkanı CELİL HEKİMOĞLU'nun, müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu YÜCEL CANDEMİR'in, 01.12.2018 tarihinde oynanan KÖRFEZSPOR KULÜBÜ-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.12.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, 02.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

26- PAZARSPOR Kulübü sporcusu UĞUR BULUT'un, 02.12.2018 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003 - YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada 8 adet top toplayıcı çocuk görevlendirilmesi gerekirken 3 adet top toplayıcı çocuk görevlendirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- OFSPOR A.Ş.'nin, 01.12.2018 tarihinde oynanan ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- KARŞIYAKA Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARŞIYAKA Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA - ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısı ve müsabaka saatinde hazır bulundurması gereken biri açık renk diğeri koyu renk olmak üzere en az iki adet forma setinden sadece açık renkli forma setini hazır bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü hakkında, 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ANKARA ADLİYESPOR Kulübü hakkında misafir kulüp seyircilerinin %10'undan fazla gelen kısmının ev sahibi kulübün tribününe alınması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

32- KOCAELİSPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan ANKARA ADLİYESPOR - KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 02.12.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. - BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ALTINORDU A.Ş. Kulübü sporcusu MUSTAFA HAKKI PEKER'in, 01.12.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ALTINORDU A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu GÖRKEM NİGİT'in, 01.12.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu AHMET CAN GENÇ'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti, şiddetli hareketi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



PFDK