Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçında aleyhlerine verilen penaltıya ilişkin, hakemlerin de hata yapabileceğini, bunun sporun içerisinde olduğunu bildirdi.

Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında yoğun yağışa rağmen destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'e karşı gösterdikleri mücadelenin futbolseverler tarafından takdirle karşılandığını ifade eden Sancak, şunları kaydetti:

"Futbolun doğasında olan hakem hatası bizim maçımızda yaşanmış olabilir. Adana Demirspor'un bir çizgisi, duruşu var. Hakemler hata yapabilir. Bizim aleyhimize de oluyor, dönem dönem lehimize de oluyor. Hakem her yerde olduğu gibi hata yapmıştır, yapacaktır da. Bu sporun güzelliği içerisindedir. Sezonun geri kalan kısmında lig ve kupa maçında bu hakem arkadaşlarımızın görev alacağının unutulmamasını gerektiğini ifade etmekle beraber, Türkiye Futbol Federasyonunun ve Merkez Hakem Kurulunun bundan sonraki süreçte adaletli yönetim sergileyeceklerinin inancı içerisindeyiz."

Sancak, taraftarlardan statta, sokakta ve sosyal medyada şartlar ne olursa olsun kazansalar da kaybetseler de asla çirkin ve kötü tezahüratta bulunmamalarını isteyerek, "O yüzden hep beraber diyoruz ki Adana Demirspor taraftarı küfür etme ve ettirme. Sabır, sabır, sabır... Yönetimi, futbolcusu, teknik heyeti ve taraftarlarıyla kısacası tüm camia olarak inandığımız şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Allah nasip ederse taraftarlarımıza şampiyonluk sevinci yaşatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.