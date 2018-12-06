Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
06 Aralık 2018, Perşembe
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Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa

Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa

Altınordu'nun Torbalı’daki Yerleşkesi’ndeki sahaya eski Gelişim Direktörü Ahmet Güvener'in ismi verildi.

Altınordu Kulübünün Yerleşkesi'ndeki sahaya eski Gelişim Direktörü Ahmet Güvener'in ismi verildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan Ahmet Güvener Sahası'nın açılışının gerçekleştirildiği bildirildi. Sahanını açılışını Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla en kıdemli kadın personel olan muhasebe ve mali işler müdürü Fadime Eskiköy Polat ile Altınordu Akademisi'nin en eski öğrencisi Egehan Gök'ün yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Kulübü Başkanı , Güvener'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 'nin kurucu direktörü olduğunu kaydetti. Güvener'in merhum TFF Başkanı Hasan Doğan döneminde "Türkiye futbolu kucaklıyor" projesiyle Türk futbolunun en geniş kapsamlı gelişim hareketini başlattığını ifade eden Özkan, şunları aktardı:

"İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganı, onun döneminde bulunmuş bir slogandır. Bugün oynadığımız akademi ligleri, sayın Güvener'in eseridir. O nedenle ismini bir sahamıza vererek kendisine hak ettiği bir teşekkürü sunuyoruz."

Özkan, Altınordu altyapısındaki futbolculara da seslenerek, "Bizim misyonumuz, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmektir. Sizler, yaptığınız işin gerçek bir meslek olduğunun bilincine varın ve bu armanın kıymetini çok iyi anlayın. Bugüne kadar kimsenin yürümediği bir yolda yürüyoruz. İnanıyoruz ki başaracağız. Sizler benim yaşama sevincimsiniz." ifadelerini kullandı.

  1. 6.12.2018 14:06
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:15
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