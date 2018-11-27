Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı paylaşım!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı paylaşım!

    Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı paylaşım!

    İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı. Olayın nedeni ise daha sonra öğrenildi.

    Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.

    ANTALYA'YA AVA GELMİŞ...
    Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği öğrenildi.

    1. 27.11.2018 08:19
    2. Güncelleme: 27.11.2018 08:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN