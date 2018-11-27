Zlatan Ibrahimovic'ten Türk bayraklı paylaşım!
İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Instagram hesabından Türk bayraklı ve Türkçe hikayeler paylaştı. Olayın nedeni ise daha sonra öğrenildi.
Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.
ANTALYA'YA AVA GELMİŞ...
Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği öğrenildi.
- 27.11.2018 08:19
- Güncelleme: 27.11.2018 08:21
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
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