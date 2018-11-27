Kısa sürede sosyal medyaya düşen dağ manzaralı bu fotoğraflarda 'Çok teşekkür ederim' ve 'Seni seviyorum' ifadeleri yer aldı. İki paylaşımda da Türk bayrağı bulunuyor.

ANTALYA'YA AVA GELMİŞ...

Bu paylaşımlar, Ibrahimovic'in hesabının hacklendiği yorumlarını beraberinde getirirken olayın nedeni daha sonra öğrenildi. Ibrahimovic'in ücretli av için Antalya Finike'deki Beydağları'na geldiği öğrenildi.



