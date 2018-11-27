River Plate - Boca Juniors maçı ne zaman, nerede oynanacak?
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

- maçı ne zaman, nerede oynanacak?

River Plate - Boca Juniors maçı ne zaman, nerede oynanacak?

ile arasında oynanacak Libertadores Kupası Finali rövanş maçının 8-9 Aralık tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen - maçı, Arjantin'de yapılmayacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, rövanş maçının Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, maçın oynanacağı ülkenin ve tarihin kısa süre içinde netleşeceği de vurgulandı.

'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, taraftarının oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti 'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

  1. 27.11.2018 22:45
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

River Plate - Boca Juniors maçı ne zaman, nerede oynanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN