River Plate - Boca Juniors maçı ne zaman, nerede oynanacak?
River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası Finali rövanş maçının 8-9 Aralık tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen River Plate - Boca Juniors maçı, Arjantin'de yapılmayacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, rövanş maçının Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, maçın oynanacağı ülkenin ve tarihin kısa süre içinde netleşeceği de vurgulandı.
River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
- 27.11.2018 22:45
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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