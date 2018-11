Kepez’in sporcularına eğitim semineri

Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından spor okullarında eğitim gören çocuklara akademik spor eğitimi yanında toplumsal değerlere ışık tutacak eğitim seminerleri düzenleniyor. Kurumsal-Bireysel Eğitim ve NLP Uzmanı Murat Koçyiğit tarafından kademeli olarak gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde; kurum içi eğitimleri, aile içi eğitimleri ve sporcu mentor çalışmaları yer alıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü, eğitim seminerleri ile sporcularına toplumsal değerleri, toplumsal alan içinde nasıl davranılması gerektiği ve davranışların düzenlenmesi metotlarını öğretiyor. Kepez Belediyesi'nin Spor Kulübü, verdiği eğitimlerle; sporcularını her anlamda geliştirerek, kazandırdığı değerlerin nesillere miras olarak aktarılmasını sağlıyor.



SPORCULARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRİYORUZ

Genç yeteneklere ülkemize faydalı bireyler olmaları için eğitim verdiklerini söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Spor kulübümüzde geleceğin sporcularını en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Her bir çocuğumuz bizim için önemli, onların sağlıklı ve vatanımıza faydalı bireyler olmaları için çalışıyoruz. Bu çabamızın geri dönüşlerini sporcularımız başarıya ulaşarak ortaya koyuyor. Sporcularımızın her elde ettiği başarı bizim çocuklarımız için doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Bu anlamda; sporu yaşam şekli haline getiren çocuklarımızı, onları destekleyen ailelerini ve çocuklarımızı büyük bir özveri ile yetiştiren antrenörlerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.