Cengiz Ünder tarihe geçecek!
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    tarihe geçecek!

    Cengiz Ünder tarihe geçecek!

    Roma, 'in 50 milyon euro'luk teklifini kabul ederse milli futbolcu en pahalı Türk unvanını alacak.

    Bu sezon Roma formasıyla öne çıkan isimlerden olan , Ada yolcusu...

    , İtalyan ekibiyle fırtına gibi esen 21 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Milli futbolcuda ısrarcı olan İngiliz temsilcisinin 40 milyon euro olan teklifini de 50 milyona çıkardığı öğrenildi.

    ARDA'YI SOLLAYACAK
    'de yayın yapan Daily Star, Arsenal'in ısrarcı olduğu Cengiz için Roma'ya resmi teklif yaptığını iddia etti. Ocakta imzaların atılacağı ileri sürülürken, Roma'nın 50 milyon euro'luk teklifi kabul etmesi halinde Cengiz, tarihe geçecek ve en pahalı Türk futbolcu unvanını alacak.

    1. 27.11.2018
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