Altınordu Fransa deplasmanında
Altınordu 19 Yaş Altı Takımı, elemeli ikinci tur rövanş maçında yarın Fransa'da Montpellier ile karşılaşacak.
Futbolda 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli ikinci tur rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Montpellier'e konuk olacak.
İzmir'de oynadığı ilk maçı 4-2 kaybeden Altınordu, rakibiyle yarın TSİ 17.00'de Montpellier'deki Bernard Gasset Kompleksi'nde karşılaşacak. İzmir temsilcisinin turu geçmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor.
Montpellier-Altınordu maçını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'ın yardımcılıklarını Jan Köbeli ve Jonas Erni yapacak.
İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek.
- 27.11.2018 10:07
- Güncelleme: 27.11.2018 10:45
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Altınordu Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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