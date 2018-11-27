Altınordu Fransa deplasmanında
27 Kasım 2018, Salı
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Altınordu deplasmanında

Altınordu <a href="/index/fransa?id=5088fbfb-4368-4080-bc24-b3529709d970" class="" rel="tag">Fransa</a> deplasmanında

Altınordu Altı Takımı, elemeli rövanş maçında yarın 'da Montpellier ile karşılaşacak.

altı takımlarının katılımıyla düzenlenen Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu, elemeli rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Montpellier'e konuk olacak.

'de oynadığı ilk maçı 4-2 kaybeden Altınordu, rakibiyle yarın TSİ 17.00'de Montpellier'deki Bernard Gasset Kompleksi'nde karşılaşacak. temsilcisinin turu geçmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor.

Montpellier-Altınordu maçını İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'ın yardımcılıklarını Jan Köbeli ve Jonas Erni yapacak.

İlk turda Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi saf dışı bırakan Altınordu, ikinci turu da geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek.

  1. 27.11.2018 10:07
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:45
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