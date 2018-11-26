Müller ve Lewandowski’ye ödül
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Müller ve Lewandowski’ye ödül

    Müller ve Lewandowski’ye ödül

    Bayer Münih’li futbolcular ve , ülkeleri adına 100. maçlarına çıkmasından dolayı Alman ekibi tarafından ödüllendirildi.

    , kadrosunda bulunan Polonyalı yıldızı ve Alman 'e ülkeleri adına 100. milli maçlarına çıkmasından dolayı ödül verdi. maçı öncesinde seremonide anons edilen 2 futbolcuya Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge tarafından fotoğraf ve çiçek takdim edildi.

    Almanya adına 100. maçına çıkan Thomas Müller, 38 gol ve 36 asistlik performans gösterirken, Polonya Milli Takımı futbolcusu Robert Lewandowski ise 102 maçta 55 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.

    1. 26.11.2018 16:27
    2. Güncelleme: 26.11.2018 17:02
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