Müller ve Lewandowski’ye ödül
Bayer Münih’li futbolcular Thomas Müller ve Robert Lewandowski, ülkeleri adına 100. maçlarına çıkmasından dolayı Alman ekibi tarafından ödüllendirildi.
Bayern Münih, kadrosunda bulunan Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ve Alman Thomas Müller'e ülkeleri adına 100. milli maçlarına çıkmasından dolayı ödül verdi. Fortuna Düsseldorf maçı öncesinde seremonide anons edilen 2 futbolcuya Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge tarafından fotoğraf ve çiçek takdim edildi.
Almanya Milli Takımı adına 100. maçına çıkan Thomas Müller, 38 gol ve 36 asistlik performans gösterirken, Polonya Milli Takımı futbolcusu Robert Lewandowski ise 102 maçta 55 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.
- 26.11.2018 16:27
- Güncelleme: 26.11.2018 17:02
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Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Müller ve Lewandowski’ye ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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