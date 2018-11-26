Cenk Tosun’dan minik taraftara jest
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    ’dan minik taraftara jest

    Cenk Tosun’dan minik taraftara jest

    Everton’da forma giyen milli futbolcu , Everton’lı minik bir taraftarın doğum gününü kutlayarak onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu , saha içinde gösterdiği başarılı performansı saha dışında yaptığı örnek davranışlarla da destekliyor. Kendisine gösterilen ilgiye her zaman teşekkür eden Tosun, bu sefer de Everton'lı minik bir taraftarı kırmadı. Ethan adında Everton taraftarına imzalı fotoğraf ve forma hediye eden Cenk Tosun, ayrıca Ethan ile fotoğraf da çektirdi.

    Ethan'ın ise bu anlardaki mutluluğu gözlerine yansıdı.

    1. 26.11.2018 14:23
    2. Güncelleme: 26.11.2018 14:37
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