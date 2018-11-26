Cenk Tosun’dan minik taraftara jest
Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Everton’lı minik bir taraftarın doğum gününü kutlayarak onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, saha içinde gösterdiği başarılı performansı saha dışında yaptığı örnek davranışlarla da destekliyor. Kendisine gösterilen ilgiye her zaman teşekkür eden Tosun, bu sefer de Everton'lı minik bir taraftarı kırmadı. Ethan adında Everton taraftarına imzalı fotoğraf ve forma hediye eden Cenk Tosun, ayrıca Ethan ile fotoğraf da çektirdi.
Ethan'ın ise bu anlardaki mutluluğu gözlerine yansıdı.
- 26.11.2018 14:23
- Güncelleme: 26.11.2018 14:37
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Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
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