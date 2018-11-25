Prosinecki yoğun bakımda
Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran şu anda Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev yapan Robert Prosinecki karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran şu anda Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev yapan Robert Prosinecki karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. İnce bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiği Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu ve bir süre hastanenin yoğun bakım bölümünde müşahede altında tutulacağı ifade edildi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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