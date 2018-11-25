Prosinecki yoğun bakımda – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
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    Prosinecki yoğun bakımda

    Prosinecki yoğun bakımda

    Bir dönem 'u çalıştıran şu anda 'nda görev yapan karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.

    Bir dönem 'u çalıştıran şu anda 'nda görev yapan karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. İnce bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiği Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu ve bir süre hastanenin bölümünde müşahede altında tutulacağı ifade edildi.

    1. 25.11.2018
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