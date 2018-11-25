Prosinecki yoğun bakımda

Bir dönem Kayserispor'u çalıştıran şu anda Bosna Hersek Milli Takımı'nda görev yapan Robert Prosinecki karın ağrısı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. İnce bağırsağındaki sorun nedeniyle ameliyat edildiği Prosinecki'nin durumunun stabil olduğu ve bir süre hastanenin yoğun bakım bölümünde müşahede altında tutulacağı ifade edildi.