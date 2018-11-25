Parlamenter Futbol Turnuvası'nı Romanya kazandı!
Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada şampiyon Romanya oldu.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Serik Belediyesi Boğazkent Spor kompleksinde dün başlayan turnuvaya, Türkiye, Macaristan, Romanya, Kenya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı.
Turnuvanın final maçında Romanya takımı Macaristan takımını 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Romanya'nın Şampiyonluk Kupası'nı meclis futbol takımı başkanı Adem Tatlı, ikincilik kupasını Antalya İl Spor ve Gençlik Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, üçüncülük kupasını ise Serik İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen verdi.
Turnuvanın diğer maçında TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya Parlamenterler takımıyla oynadığı karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
TBMM Parlamenterler Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken Kenya Parlamenterler takımı dördüncü oldu.
Maç sonunda TBMM Parlamenterler Takım kaptanı AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse Kenya ile oynadıklarını ve öncelikle dostluğun kazandığını söyledi.
Dün takımın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı'nın Belediye Başkanları açıklamasında olduğunu belirten Köse, Bugünkü Kenya ile üçüncülük maçına yetiştiklerini ve güzel bir mücadele olduğunu ifade etti.
Bu organizasyonun ülkeler arası dostluğu da geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya'nın da çok güzel reklamını yaptıklarını, dün futbolcuların denize girdiklerini söyledi. Köse, "Hem spor yapıyoruz, hem de ülkemizi tanıtıyoruz. Hem parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşlarımız var"dedi.
- 25.11.2018 17:49
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Parlamenter Futbol Turnuvası'nı Romanya kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.