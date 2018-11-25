Parlamenter Futbol Turnuvası'nı Romanya kazandı!
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HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
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    Parlamenter Turnuvası'nı Romanya kazandı!

    Parlamenter Futbol Turnuvası'nı Romanya kazandı!

    Uluslararası Parlamenterler Arası Turnuvası sona erdi. Turnuvada şampiyon Romanya oldu.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Serik Belediyesi Boğazkent Spor kompleksinde dün başlayan turnuvaya, Türkiye, , Romanya, Kenya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı.
    Turnuvanın final maçında Romanya takımı Macaristan takımını 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Romanya'nın Şampiyonluk Kupası'nı meclis takımı başkanı Adem Tatlı, ikincilik kupasını İl Spor ve Gençlik Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, üçüncülük kupasını ise Serik İlçe Spor Müdürü Mevlüt Özen verdi.
    Turnuvanın diğer maçında Parlamenterler Futbol Takımı, takımıyla oynadığı karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
    TBMM Parlamenterler Takımı aldığı galibiyetle turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken Kenya Parlamenterler takımı dördüncü oldu.
    Maç sonunda TBMM Parlamenterler Takım kaptanı AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse Kenya ile oynadıklarını ve öncelikle dostluğun kazandığını söyledi.


    Dün takımın büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı'nın Belediye Başkanları açıklamasında olduğunu belirten Köse, Bugünkü Kenya ile üçüncülük maçına yetiştiklerini ve güzel bir mücadele olduğunu ifade etti.
    Bu organizasyonun ülkeler arası dostluğu da geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya'nın da çok güzel reklamını yaptıklarını, dün futbolcuların denize girdiklerini söyledi. Köse, "Hem spor yapıyoruz, hem de ülkemizi tanıtıyoruz. Hem parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşlarımız var"dedi.

    1. 25.11.2018 17:49
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