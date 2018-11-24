Real Madrid'den doping açıklaması
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'den doping açıklaması

    Real Madrid'den doping açıklaması

    1. Futbol Ligi () temsilcisi 'in kulüp yönetimi, takım kaptanı 'un 2017 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde doping yaptığı iddiasını yalanladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Alman haber dergisi tarafından ortaya atılan iddianın asılsız olduğu savunularak, "Kaptan , doping kurallarını asla ihlal etmemiştir." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, 2017 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 'nın konu hakkında kulüpten bilgi talep ettiği ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile UEFA yetkililerinin Ramos'a yaptıkları testlerde dopingli maddeye rastlanmamasının ardından soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.

    Der Spigel'de yer alan haberde, Ramos'un söz konusu karşılaşma sonrası girdiği doping testinde, kanında iltihap sökücü deksametazona rastlandığı iddia edilmişti. Söz konusu maddenin maç öncesinde yetkililere haber verilerek kullanılmasında sakınca bulunmadığı, Ramos'un ise bunu yapmaması nedeniyle UEFA'dan özür dilediği ve bunun kabul edildiği öne sürülmüştü.

    Galler'in başkenti Cardiff'teki Milenyum Stadı'nda oynanan 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde , temsilcisi 'u 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

    1. 24.11.2018 12:00
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