Real Madrid'den doping açıklaması
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) temsilcisi Real Madrid'in kulüp yönetimi, takım kaptanı Sergio Ramos'un 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde doping yaptığı iddiasını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman haber dergisi Der Spiegel tarafından ortaya atılan iddianın asılsız olduğu savunularak, "Kaptan Sergio Ramos, doping kurallarını asla ihlal etmemiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, 2017 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından UEFA'nın konu hakkında kulüpten bilgi talep ettiği ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile UEFA yetkililerinin Ramos'a yaptıkları testlerde dopingli maddeye rastlanmamasının ardından soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.
Der Spigel'de yer alan haberde, Ramos'un söz konusu karşılaşma sonrası girdiği doping testinde, kanında iltihap sökücü deksametazona rastlandığı iddia edilmişti. Söz konusu maddenin maç öncesinde yetkililere haber verilerek kullanılmasında sakınca bulunmadığı, Ramos'un ise bunu yapmaması nedeniyle UEFA'dan özür dilediği ve bunun kabul edildiği öne sürülmüştü.
Galler'in başkenti Cardiff'teki Milenyum Stadı'nda oynanan 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus'u 4-1 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
- 24.11.2018 12:00
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Real Madrid'den doping açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.