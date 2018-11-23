Bu maçlar kaçmaz !
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Bu maçlar kaçmaz!

    Bu maçlar kaçmaz!

    Avrupa ve dünya futbolunda bu hafta sonu, birçok önemli karşılaşmaya sahne olacak.

    Futbolseverler, yarın ve Pazar günü ezeli rakiplerin yeşil sahalardaki mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

    TOTTENHAM-CHELSEA
    Yarın oynanacak önemli karşılaşmalarda, 'in 13. haftasında, zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham, Wembley Stadı'nda Chelsea'yi 20.30'da ağırlayacak.

    ATLETICO MADRID-BARCELONA
    1. 'nde () zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 23 puanla 3. sıradaki , 24 puanla lider konumdaki 'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda TSİ 22.45'te konuk edecek.

    RIVER PLATE-BOCA JUNIORS
    futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden , 'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda TSİ 23.00'te ağırlayacak.

    LAZIO-MILAN
    25 Kasım Pazar günü ise İtalya 1. Ligi'nin (Serie A) 13. haftasında Lazio, Olimpiyat Stadı'nda milli oyuncu 'nun formasını giydiği Milan ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

    'in 13. haftasındaki önemli maçta da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    1. 23.11.2018 09:58
    2. Güncelleme: 23.11.2018 10:59
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