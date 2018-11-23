Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.
Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.
Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon avroluk para cezasını ödeyememişti.
- 23.11.2018 08:51
- Güncelleme: 23.11.2018 09:24
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Kucka’yı satarız
Toplam 1
Yorum
Kemal Saka Y. Kurulu, verdiği kararın arkasında duramıyor mu. Ünal hoca kadar cesur değilmisiniz?.. Faal hocamızı spekülasyon denizine atmayın.
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Ahmet Bulut, Tolgay Arslan için Beşiktaş ile görüşecek
Toplam 1
Yorum
KESKİNKARTAL Ahmet bulut sen çek elini türk futbolunun içinden,sen ve senin gibiler kulüpleri sömürüp ülke futbolunu C Ligine düşürdünüz DEFOL be
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Galatasaray'dan sert açıklama
Toplam 7
Yorum
Pehlivan tfffb Terim ve GS dusmanligina devam ediyo ne yaparsaniz yapin GS nin yolunu hilelerinizle kesemiyeceksiniz...
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