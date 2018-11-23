Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'nun üç lüks arabasına haciz konuldu

    Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz konuldu

    Brezilyalı eski futbolcu 'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.

    Brezilyalı eski futbolcu 'nun kıymetli eşyalarına, ülkesinde izinsiz inşaat yaptırdığı gerekçesiyle haciz konuldu.

    Rio Grande do Sul eyaleti savcılığı, hükümetten gerekli izinler alınmadan yapılan inşaat nedeniyle Ronaldinho'nun üç lüks arabası ve bir değerli tablosuna el konulduğunu duyurdu.

    Saint-Germain, , Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Ronaldinho, 2007'de Porto Alegre kentinde devlet tarafından koruma altında tutulan bir bölgeye izinsiz inşaat yaptırmış ve doğaya zarar verdiği gerekçesiyle aldığı 2 milyon avroluk para cezasını ödeyememişti.

    1. 23.11.2018 08:51
    2. Güncelleme: 23.11.2018 09:24
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