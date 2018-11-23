Kepez deplasman yolcusu
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor, 25 Kasım Pazar günü saat 14.00’te deplasmanda Isparta Davraz Spor ile karşılaşacak.
Kepez Belediyespor, bu hafta deplasmanda Isparta Davraz Spor'la karşılaşacak. Liderliği elinde tutan Kepez Belediyespor'u idman yaptığı Hasan Doğan Stadyumu'nda taraftarları yalnız bırakmadı. Isparta deplasmanı öncesi sporculara ve teknik ekibe baklava ikramında bulunan taraftarlar, Isparta karşılaşmasında takıma başarılar diledi.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Teknik ekibimize ve sporcularımıza güveniyorum. Başarılarının devam edeceğine ve liderliği koruyacaklarına inanıyorum" dedi.
- 23.11.2018 14:06
- Güncelleme: 23.11.2018 16:03
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
oğuzhan maraşa hep zor takımlar geliyo geçen yıl başakşehire elendi bu yılda konya şimdi de alanya gelmiş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
MKE ANKARAGÜCÜ YAZIK!! Koskoca 108 Yıllık çınarın düştüğü hallere bakınız. Umarım herkes hakettiği yere gelir. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. TÜPÇÜ. Defol git federasyndan
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının stadı değişti
Toplam 2
Yorum
TC BEŞİKTAŞ ANKARADA YENİLMEKTEN KORKTU AMA YİNE YENİLECEKLER
Kepez deplasman yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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