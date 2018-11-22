Fatih Akyel: "Daha iyiye gidiyoruz"

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, 25 Kasım Pazar günü saat 13.30'da sahalarında ağırlayacakları Gümüşhanespor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4-5 haftadır çok iyi futbol oynadıklarını belirten Akyel, "Rakiplerimizin çok üstünde bir futbol oynuyoruz. İyi futbolumuzu galibiyetle süsleyemiyorduk. Manisa maçında deplasman galibiyeti aldık.

Amed maçında da bu hafta önemli bir galibiyet aldık. Zor bir deplasmandı, onlar da iyi takımlar, kendi sahalarında iyi oynuyorlar, gelen takımları çok zorluyorlar. İyi futbolumuzun semeresini deplasmanda 3 puanla aldık. Kazanmak önemliydi. Önümüzde 4 tane önemli maç var. Kendi sahamızda Gümüşhane ile oynayacağız. Gümüşhane takımı çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Bu sene isteneni alamayan, yaralı olan bir takım ama bireysel manada çok iyi bir takımlar. Haftalardır üzerine koyduğumuz bir oyun var. Bu oyunu devam ettirip göze hoş gelen futbolla birlikte galibiyeti yakalamak istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur" dedi.



"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gün geçtikçe daha iyiye doğru gittiklerini belirten Akyel, "Takımımızda büyük gelişmeler var. Arkadaşlık anlamında, futbol anlamında iyiye gidiyoruz. İnşallah içerideki maçı da kazanıp taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Eksiğimiz bulunmuyor. Raif cezalıydı, takıma döndü. Kemal sakattı, o da takıma döndü. Cengiz'in sakatlığı geçti, 1-2 haftadır takımla çalışıyor. Şuan bir eksiğimiz yok ama gelen sakat ve cezalı oyuncularımızın antrenman eksiğini kapatıyoruz. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Taraftarımız da bizi her hafta destekliyorlar, deplasmanda da yalnız bırakmıyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz, onlar da bizi desteklemeye devam etsinler. İnşallah güzel bir maç geçecek. Takımlarına tam destek anlamında taraftarlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.