Dünya'nın sporu! (22.11.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma- R. Madrid maçına davet eden Roma'ya teşekkür etti. Bahçeli, yoğun siyasi gündem nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildirdi.
VAR'I YÖNETTİLER
UEFA, Cüneyt Çakır ve ekibine VAR'ın denendiği İtalya-ABD maçında görev verdi. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. VAR Halis Özkahya, AVAR Barış Şimşek oldu. Maçı İtalya 1-0 kazandı
ÇOK HEYACANLIYIZ
Son iki sezonun CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da sahneye çıkıyor. 19.00'da Stuttgart ile karşılaşacak sarı-siyahlılarda Başantrenör Guidetti, "Çok heyecanlıyız" dedi.
VOLEYBOL HER YERDE
Gençlık ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında "Voleybol Her Yerde" protokolü imzalandı. Törene katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Okullarımızdaki salonlar, voleybol branşının hizmetine daha çok sunulacak. Bazı salonlar uygun değilse uygun hale getirilecek. Öğretmenlerimizle birlikte bu iş daha güzel noktalara ulaşacak. Siz eskiteceksiniz, biz yenisini yapacağız" dedi.
TARAFTAR KAZANDI
Alman taraftarların ligde maçların pazartesi günü oynanmasını protesto etmesi üzerine Bundesliga yönetimi flaş bir karar verdi. Buna göre; 2020-21 sezonunda pazartesi günleri maç olmayacak. Yine de protestoların süreceği belirtiliyor.
- 22.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 1
Yorum
arslan fb rahat yener trabzonsporu. trabzon çok zayıf amatör lig takımı gibi.
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Beşiktaş Ankaragücü, Galatasaray ve Sarpsborg karşısında 9 puan istiyor
Toplam 2
Yorum
Miliç Menajerlerin sevmediği kulüp b şehir fazla sözleşme için işlem yapmıyor Veli Aras b şehirde kovulmuştu vs diğerleri
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeniden aday
Toplam 3
Yorum
Rıfkı Sonuna kadar destekliyoruz sık transfer istemiyoruz aracı menejer emlakçı dükkanı gibi çalışıp kişi zengini istemiyoruz
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