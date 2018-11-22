Dünya'nın sporu! (21.11.18)
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Dünya'nın sporu! (22.11.18)

    Dünya'nın sporu! (22.11.18)

    Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve 'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

    TEŞEKKÜR ETTİ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma- R. Madrid maçına davet eden Roma'ya teşekkür etti. Bahçeli, yoğun siyasi gündem nedeniyle davete icabet edemeyeceğini bildirdi.

    VAR'I YÖNETTİLER

    UEFA, Cüneyt Çakır ve ekibine VAR'ın denendiği İtalya-ABD maçında görev verdi. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı. VAR Halis Özkahya, AVAR Barış Şimşek oldu. Maçı İtalya 1-0 kazandı

    ÇOK HEYACANLIYIZ

    Son iki sezonun CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da sahneye çıkıyor. 19.00'da Stuttgart ile karşılaşacak sarı-siyahlılarda Başantrenör Guidetti, "Çok heyecanlıyız" dedi.

    VOLEYBOL HER YERDE

    Gençlık ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Voleybol Federasyonu arasında "Voleybol Her Yerde" protokolü imzalandı. Törene katılan Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Okullarımızdaki salonlar, voleybol branşının hizmetine daha çok sunulacak. Bazı salonlar uygun değilse uygun hale getirilecek. Öğretmenlerimizle birlikte bu iş daha güzel noktalara ulaşacak. Siz eskiteceksiniz, biz yenisini yapacağız" dedi.

    TARAFTAR KAZANDI

    Alman taraftarların ligde maçların pazartesi günü oynanmasını protesto etmesi üzerine Bundesliga yönetimi flaş bir karar verdi. Buna göre; 2020-21 sezonunda pazartesi günleri maç olmayacak. Yine de protestoların süreceği belirtiliyor.
    1. 22.11.2018
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