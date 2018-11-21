TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U19 ve U17 Milli Takımları'nın Elit Tur'a kalmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



U19 Milli Takımı, 2018/2019 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde grubunu lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi ve önemli bir başarıya imza attı. Antalya'da yapılan grup karşılaşmalarında İngiltere, İzlanda ve Moldova ile mücadele eden Milliler, topladığı 6 puanla liderliği elde etti.

Böylelikle U17 Milli Takımı'nın ardından U19 Milli Takımı da Elit Tur biletini aldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF'nin internet sitesine yaptığı açıklamada, Milli Takımların iki yaş grubunda da Elit Tur'a kalmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bu tür organizasyonların genç oyuncuların uluslararası deneyim kazanması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Kafkas, hedeflerinin iki kategoride de Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak olduğunu belirtti.

Son dönemde gençler düzeyinde turnuvalara damga vuran İngiltere'yi geçmelerinin ciddi bir başarı olduğunu vurgulayan Tolunay Kafkas, ay-yıldızlıların tur atlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kafkas, Genç Milli Takımlar olarak asıl amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu kazandırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

U17 ve U19 Milli Takımları'nın Elit Tur'daki rakipleri 6 Aralık 2018 Perşembe günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.