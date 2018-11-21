PSG'ye iki şok birden! Neymar ve Mbappe sakatlandı
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'ye iki şok birden! ve Mbappe sakatlandı

    <a href="/index/psg?id=e5852061-6944-49ff-acc0-3187f09e8636" class="" rel="tag">PSG</a>'ye iki şok birden! <a href="/index/neymar?id=01e7424a-e0e3-4fd7-8dac-57377c2e86b6" class="" rel="tag">Neymar</a> ve Mbappe sakatlandı

    , iki süperstarından gelen haberle yıkıldı. - Kamerun maçının 8. dakikasında , - Uruguay maçının 36. dakikasında ise Mbappe sakatlanarak oyundan çıktı.

    Ligue 1'de fırtınalar estiren (), milli takımlara gönderdiği iki süperstarından gelen haberle yıkıldı.

    'nın Kamerun ile oynadığı hazırlık maçının 8. dakikasında yıldız oyuncu sakatlandı. Oyuna devam edemeyen , yerini Richarlison'a devretti.

    'nın Uruguay ile oynadığı hazırlık maçının 36. dakikasında omzunun üzerine düşen Kylian Mbappe sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Mbappe yerine oyuna Florian Thauvin dahil oldu.



    28 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına çok önemli bir maça çıkacak 'de iki yıldızın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

    1. 21.11.2018 01:42
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