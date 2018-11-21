İrlanda'da O'Neill dönemi sona erdi
İrlanda Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Martin O'Neill ile yollarını ayırdı.
Federasyondan yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana İrlanda Mili Takımı'nı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, antrenör Roy Keane'in de görevinden ayrıldığı kaydedildi.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda O'Neill ile son 16 turuna çıkan İrlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu galibiyetsiz kapatarak C Ligi'ne düştü.
O'Neill yönetiminde 55 maça çıkan İrlanda, sahadan 19 kez galibiyetle ayrılırken, 16 mücadelede ise mağlup oldu.
- 21.11.2018 14:17
- Güncelleme: 21.11.2018 15:29
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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