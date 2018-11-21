Göztepe zorlu virajda
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    zorlu virajda

    Göztepe zorlu virajda

    'de pazartesi günü evinde oynayacağı lider Medipol maçına iddialı hazırlanan 'yi, devrenin bitimine kadar zorlu bir takvim bekliyor.

    karşılaşmasında mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar 14 ve 15'inci haftalarda üst üste deplasman sınavlarına çıkacak. Önce ligin flaş takımlarından 'a misafir olacak ekibi ardından 'la bir kez daha dış sahada karşılaşacak. 'nda da müsabakalara çıkacak , 16. hafta evinde 'la oynayıp ilk yarıyı Ankaragücü deplasmanında noktalayacak.


    Teknik direktör Bayram Bektaş yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini ancak takımının bu süreçten başarıyla çıkacağını söyledi. "İlk amacımız Başakşehir'i yenmek" diyen genç teknik adam, "Lidere karşı, taraftarımızın desteği ile iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Başarılı sonuç alacağımıza inanıyorum. İç sahada önemli galibiyetlere imza attık, bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Ayrıca evimizdeki performansı mutlaka dışarıya da yansıtmalıyız" diye konuştu. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sol bek Adama Traore dışında eksik bulunmuyor.

    1. 21.11.2018 14:22
    2. Güncelleme: 21.11.2018 15:30
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