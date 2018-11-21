Dilan Deniz Gökçen İşcan, UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak
UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan'ın 21-22 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde yapılacak UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacağı açıklandı.
UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan'ın 21-22 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde yapılacak UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, 21-22 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak. Hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimlerin verileceği seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak" denildi.
- 21.11.2018 17:34
- Güncelleme: 22.11.2018 10:05
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
SAFFET Bizim TÜRK hoca,TÜRK futbolcu olunca yaşları söylenir,yabancı hoca ve futbolcuların yaşları söylenmez,neden böyle oluyor.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
arslan fb rahat yener trabzonsporu. trabzon çok zayıf amatör lig takımı gibi.
Dilan Deniz Gökçen İşcan, UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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