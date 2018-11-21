Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, 21-22 Kasım tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak. Hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimlerin verileceği seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak" denildi.