Dilan Deniz Gökçen İşcan UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Dilan Deniz Gökçen İşcan 'ne katılacak

    Dilan Deniz Gökçen İşcan UEFA Gözlemci Semineri'ne katılacak

    Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan'ın tarihleri arasında 'nın Viyana şehrinde yapılacak UEFA 'ne katılacağı açıklandı.

    'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan, tarihleri arasında 'nın Viyana şehrinde düzenlenen UEFA 'ne katılacak. Hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimlerin verileceği seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak" denildi.

    1. 21.11.2018 17:34
    2. Güncelleme: 21.11.2018 17:40
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