UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
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    20 Kasım 2018, Salı
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    3. VAR kursu 'da başladı

    UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı

    tarafından düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursunun üçüncüsü 'da başladı.

    () yapılan açıklamaya göre kurs, dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

    FIFA kokartlı Türk hakemlerden 'in yanı sıra 'nın çeşitli kategorilerinden hakemlerin katıldığı kurs, 23 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.

    TFF VAR Merkezi'nde hakemler dört gün boyunca VAR eğitimi alacak. UEFA Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da yapacak.

    TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz da kursta eğitimci olarak görev alacak.

    Kursta Türkiye'nin yanı sıra Belarus, , Çekya, , , İsrail, , Litvanya, Romanya, İskoçya, Slovakya ve Slovenya'dan 16 hakem ve 20 yardımcı hakem eğitim görüyor.

    1. 20.11.2018 16:54
    2. Güncelleme: 20.11.2018 17:12
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