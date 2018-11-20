UEFA tarafından düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) kursunun üçüncüsü İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurs, dünyanın en önemli VAR merkezinin de içinde bulunduğu Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
FIFA kokartlı Türk hakemlerden Hüseyin Göçek'in yanı sıra UEFA'nın çeşitli kategorilerinden hakemlerin katıldığı kurs, 23 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.
TFF VAR Merkezi'nde hakemler dört gün boyunca VAR eğitimi alacak. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da yapacak.
TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz da kursta eğitimci olarak görev alacak.
Kursta Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, İspanya, İsrail, İtalya, Litvanya, Romanya, İskoçya, Slovakya ve Slovenya'dan 16 hakem ve 20 yardımcı hakem eğitim görüyor.
- 20.11.2018 16:54
- Güncelleme: 20.11.2018 17:12
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
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Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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