Sahaya köpek girdi!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Sahaya köpek girdi!

    Sahaya köpek girdi!

    10. Grup’ta - Hendek maçına, sahaya giren köpek damga vurdu.

    Oyun alanına giren köpek, bazı futbolcuların kaçmasına neden oldu. Daha sonra Bartınlı Osman, köpeği kucağına alarak görevlilere teslim etti. Karşılaşma, Hendek'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 20.11.2018
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