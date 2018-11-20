BAL maçında 4 kadın hakem!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    BAL maçında 4 kadın hakem!

    BAL maçında 4 kadın hakem!

    5. Grup’ta oynanan Arsuz Karağaç-1970 Hisar karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti.

    Sevgi Günel'in yardımcılıklarını, Perihan Ece ile Necla Çiçek yaparken; 4. hakem de Deniz Eker oldu. Mücadele böylece Türk futbol tarihine geçti ve bir ilk oldu. Karşılaşmayı ise Arsuz Karaağaç 3-1 kazandı.

    1. 20.11.2018
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