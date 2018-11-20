BAL maçında 4 kadın hakem!
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta oynanan Arsuz Karağaç-1970 Hisar karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti.
Sevgi Günel'in yardımcılıklarını, Perihan Ece ile Necla Çiçek yaparken; 4. hakem de Deniz Eker oldu. Mücadele böylece Türk futbol tarihine geçti ve bir ilk oldu. Karşılaşmayı ise Arsuz Karaağaç 3-1 kazandı.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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