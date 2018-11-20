BAL maçında 4 kadın hakem!

Sevgi Günel'in yardımcılıklarını, Perihan Ece ile Necla Çiçek yaparken; 4. hakem de Deniz Eker oldu. Mücadele böylece Türk futbol tarihine geçti ve bir ilk oldu. Karşılaşmayı ise Arsuz Karaağaç 3-1 kazandı.