Trezeguet fırtına gibi – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Trezeguet fırtına gibi

    Trezeguet fırtına gibi

    ’ın transfer döneminde almak için yoğun çaba sarf ettiği Kasımpaşalı Trezeguet, gollerine milli takımda da devam ediyor.

    Son olarak Mısır'ın Tunus'u 3-2 yendiği maçta ilk 11'de forma giyen Trezeguet, takımının gollerinden birini kaydetti.
    1. 18.11.2018
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