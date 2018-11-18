İngiltere intikamını aldı!
A Ligi 4. Grup'ta İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek, yarı finale kaldı.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftası, Wembley Stadı'ndaki İngiltere-Hırvatistan maçıyla başladı.
Hırvatistan, 57. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 78. dakikada Jesse Lingard ve 85. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle cevap veren İngiltere, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, A Ligi 4. Grup'ta liderliğe yükselerek yarı finale kalan takım oldu. İspanya'nın 6 puanla ikinci sırayı aldığı grupta, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü olarak B Ligi'ne düştü.
Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek yarı final maçlarında, A Ligi'ndeki 4 grubu zirvede bitiren takımlar mücadele edecek.
- 18.11.2018 20:31
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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