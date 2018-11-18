İngiltere intikamını aldı!
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    intikamını aldı!

    İngiltere intikamını aldı!

    A Ligi 4. Grup'ta , sahasında 'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

    Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde , sahasında 'ı 2-1 yenerek, yarı finale kaldı.

    UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftası, Wembley Stadı'ndaki İngiltere-Hırvatistan maçıyla başladı.

    Hırvatistan, 57. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 78. dakikada Jesse Lingard ve 85. dakikada 'in attığı gollerle cevap veren İngiltere, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla 7 puana ulaşan İngiltere, A Ligi 4. Grup'ta liderliğe yükselerek yarı finale kalan takım oldu. 'nın 6 puanla ikinci sırayı aldığı grupta, Hırvatistan ise 4 puanla üçüncü olarak B Ligi'ne düştü.

    Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek yarı final maçlarında, A Ligi'ndeki 4 grubu zirvede bitiren takımlar mücadele edecek.

    1. 18.11.2018 20:31
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