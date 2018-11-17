Ronaldo para saçtı!

Milli arayı İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez, 2 şişe şarap için servet harcadı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Ronaldo ve Georgina, iki şişe şaraba tam 30 bin 940 euro hesap ödedi. Ronaldo, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, restoranı terk etti. Başarılı futbolcunun sadece 15 dakika kaldığı restorantta ödediği rakam, sosyal medyada da trend topic oldu.