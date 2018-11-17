Ronaldo para saçtı! – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Ronaldo para saçtı!

    Ronaldo para saçtı!

    Milli arayı 'nin başkenti 'da geçiren 'un Portekizli yıldızı ve nişanlısı Georgina Rodriguez, 2 şişe şarap için servet harcadı. İngiliz gazetesinin haberine göre Ronaldo ve Georgina, iki şişe şaraba tam 30 bin 940 euro hesap ödedi. Ronaldo, fotoğraflarının çekildiğini fark edince, restoranı terk etti. Başarılı futbolcunun sadece 15 dakika kaldığı restorantta ödediği rakam, sosyal medyada da trend topic oldu.

    1. 17.11.2018 09:00
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