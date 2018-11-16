UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.

    'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 müsabaka oynandı.

    A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan, ağırladığı 'yı Jedvaj'ın 90+3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.

    A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise , konuk ettiği İzlanda'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.

    B Ligi 3. Grup'un lideri , deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi.

    Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup: Belçika-İzlanda: 2-0

    4. Grup: Hırvatistan-İspanya: 3-2

    - B Ligi

    3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek: 0-0

    - C Ligi

    2. Grup: Macaristan-Estonya: 2-0

    Yunanistan-Finlandiya: 1-0

    - D Ligi

    1. Grup: Kazakistan-Letonya: 1-1

    Andorra-Gürcistan: 1-1

    2. Grup: Lüksemburg-Belarus: 0-2

    San Marino-Moldova: 0-1

    1. 16.11.2018 10:33
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