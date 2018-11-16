UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci hafta 9 maçla başladı.
UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 müsabaka oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan, ağırladığı İspanya'yı Jedvaj'ın 90+3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti.
A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise Belçika, konuk ettiği İzlanda'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.
B Ligi 3. Grup'un lideri Bosna Hersek, Avusturya deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi.
Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: Belçika-İzlanda: 2-0
4. Grup: Hırvatistan-İspanya: 3-2
- B Ligi
3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek: 0-0
- C Ligi
2. Grup: Macaristan-Estonya: 2-0
Yunanistan-Finlandiya: 1-0
- D Ligi
1. Grup: Kazakistan-Letonya: 1-1
Andorra-Gürcistan: 1-1
2. Grup: Lüksemburg-Belarus: 0-2
San Marino-Moldova: 0-1
- 16.11.2018 10:33
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Cezalar kenetledi
Toplam 1
Yorum
Burogbajder Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüpçü ve yalayıcılarını eze eze şampiyon olacağız.
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Para cezasını iptal ettiler!..
Toplam 1
Yorum
FBLİ SEBEB NİYE Kİ gecen sezon biz odedık bu cezayı
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Cengiz yeniden PFDK’da
Toplam 2
Yorum
Burogbajder Tüpçü ve çetesi ile çakma hakemler el birliği içerisinde GS'yi bitirme peşindeler ama yanıldıklarını anlayacaklar. Yine GS Şampiyon olacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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