Son noktayı efsane koydu – Fotomaç – 15 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Son noktayı efsane koydu

    Son noktayı efsane koydu

    İspanyol basınına konuşan Arjantin'in efsane ismi , ile Mourinho arasındaki tercihini yaptı.

    İspanyol basınına konuşan Arjantin'in efsane ismi , ile Mourinho arasındaki tercihini yaptı. İki teknik adamdan 'nın daha iyi olduğunu söyleyen , "Tartışmasız en iyi teknik adam o. Benim de teknik olarak ondan öğreneceğim daha çok şey var" dedi.

    1. 15.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son noktayı efsane koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN