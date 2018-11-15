Son noktayı efsane koydu

İspanyol basınına konuşan Arjantin'in efsane ismi Maradona, Guardiola ile Mourinho arasındaki tercihini yaptı. İki teknik adamdan Guardiola'nın daha iyi olduğunu söyleyen Maradona, "Tartışmasız en iyi teknik adam o. Benim de teknik olarak ondan öğreneceğim daha çok şey var" dedi.