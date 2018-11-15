Mesut Özil serveti tepti
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'le ilgili menajeri Erkut Sögüt'ten itiraf geldi.
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'le ilgili menajeri Erkut Sögüt'ten itiraf geldi. Standard Sport'a konuşan Söğüt, "Yaz döneminde Asya'dan haftalık 1 milyon sterlin değerinde bir teklif aldık. Ancak Mesut, bu teklifi kabul etmedi. Çünkü onun önceliği para değil" diye konuştu.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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