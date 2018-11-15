Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'le ilgili menajeri Erkut Sögüt'ten itiraf geldi. Standard Sport'a konuşan Söğüt, "Yaz döneminde Asya'dan haftalık 1 milyon sterlin değerinde bir teklif aldık. Ancak Mesut, bu teklifi kabul etmedi. Çünkü onun önceliği para değil" diye konuştu.