Mesut Özil serveti tepti – Fotomaç – 15 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    serveti tepti

    <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a> serveti tepti

    forması giyen Alman yıldız 'le ilgili menajeri Erkut Sögüt'ten itiraf geldi.

    forması giyen Alman yıldız 'le ilgili menajeri Erkut Sögüt'ten itiraf geldi. Standard Sport'a konuşan Söğüt, "Yaz döneminde Asya'dan haftalık 1 milyon sterlin değerinde bir teklif aldık. Ancak Mesut, bu teklifi kabul etmedi. Çünkü onun önceliği para değil" diye konuştu.

    1. 15.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    serveti tepti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN