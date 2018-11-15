Liverpool çıldırdı! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    çıldırdı!

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a> çıldırdı!

    haftalarda düşüşe geçen , ara dönemi öncesi düğmeye bastı.

    haftalarda düşüşe geçen , ara dönemi öncesi düğmeye bastı. , İngilizer'in 'da oynayan Dembele'ye kanca attığını yazdı. 'un 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

    1. 15.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    çıldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN